Curacao al Mondiale per la prima volta: 150mila abitanti, è la Nazionale più piccola a qualificarsi
19/11/2025 | 11:12:33
Il pareggio con la Giamaica vale al Curacao, 150mila abitanti, il sogno di qualificarsi per la prima volta al Mondiali. Decisivo il pareggio per 0-0 contro la Giamaica, diventa così il paese più piccolo a partecipare a un Mondiale. Grandi meriti di questa impresa sono da attribuire al tecnic Dick Advocaat, 78 anni, alla sua settima nazionale allenata dopo aver vinto tanto in Olanda con il PSV, ma anche con lo Zenit e Rangers.
Classifica: Curacao 12, Giamaica 11, Trinidad e Tobago 9, Bermuda 0.
foto x curacao