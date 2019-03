Per una Manchester che ride ce ne è una che piange. In FA Cup i red devils escono battuti per 2-1 nel confronto contro il Wolverhampton e vengono eliminati. I gol di Jimenez e Jota nella ripresa sono costati cari a Solskjaer & Co. che nel finale trovano l’inutile 2-1 firmato Rashford.

Foto: Twitter ufficiale Wolverhampton