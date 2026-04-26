Cuore Toro, Inter rimontata da 0-2 a 2-2

26/04/2026 | 19:58:09

Grande cuore del Torino, che con un finale di gara di altissimo livello, pareggia contro l’Inter. I nerazzurri erano scappati sul 2-0, Bravo il Torino a non lasciare andare la gara.

Al 24′ la rete del vantaggio nerazzurro. Cross di Dimarco da dentro l’area di rigore, con il pallone arrivato all’esterno dopo un rimpallo, e colpo di testa sul secondo palo di Marcus Thuram che non ha lasciato scampo a Paleari.

Per Dimarco assist numero 17 in massima serie, si tratta del record assoluto in Serie A, battuto Papu Gomez. Per Thuram la rete numero 50 in nerazzurro.

Nella ripresa, Inter in totale controllo e che raddoppia. Corner di Dimarco, stacca di testa Yann Bisseck a trovare la rete al 61′. Record di Dimarco che diventa a 18 assist aggiornato.

Il Torino sembra molto e sepolto. Ma il cuore granata esce fuori.

Al 70′ arriva la rete dei granata. Uscita palla al piede di Ismajli e tocco in verticale per Simeone bravo a fare sponda per Ilkhan. Triangolo chiuso dal centrocampista e colpo sotto a scavalcare Sommer per l’1-2 al 70′. Decimo gol per il Cholito, in una stagione che comunque per lui è stata amara, spesso infortunato.

Assalto rabbioso del Torino che clamorosamente ci crede. Al 78′, rigore per il Torino. Braccio largo di Carlos Augusto, su stacco di testa di Zapata. Dopo una lunga review, il rigore è assegnato a pareggia Vlasic dagli 11 metri.

Torino che crede addirittura al colpaccio finale, ci crede il popolo granata. Ma finisce 2-2. Per l’Inter cambia poco, un successo manca per lo scudetto. Il Torino è salvo matematicamente.

Foto: sito Torino