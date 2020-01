Cuore, organizzazione e benzina: sono Iachini e risolvo i problemi (viola)

Una grandissima Fiorentina, a prescindere dai problemi attuali del Napoli. Una partita di cuore, organizzazione tattica, benzina, come se Beppe Iachini fosse lì da sei mesi e non da poche settimane. Eppure l’avevano criticato, anche violentemente, dopo il pareggio di Bologna (la sua prima partita) e avevano rivolto a lui messaggi feroci, come se toccasse a Iachini dimostrare dopo pochi allenamenti le sue qualità. Lo ha dimostrato strada facendo, adesso saranno bravi tutti a salire sul carro, anche i censori che giudicano in base a simpatie o antipatie personali. Bisognerebbe essere onesti intellettualmente e riconoscergli la straordinaria applicazione che ha permesso, come minimo, di lasciare alle spalle un momento interminabile di crisi. La stagione è ancora lunga e le difficoltà non mancheranno. Ma intanto lo slogan è chiaro: sono Iachini e risolvo i problemi.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina