Cuore Napoli: 3-2 sul Leicester con doppietta di Elmas. Azzurri ai playoff di Europa League

Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli batte 3-2 il Leicester dopo una bellissima partita e approda agli spareggi di Europa League. I partenopei partono subito forte, infatti dopo sette minuti i padroni di casa sono già in vantaggio grazie al gol di Ounas, che sfrutta benissimo l’assist di Petagna. A metà primo tempo, gli uomini di Spalletti raddoppiano con Elmas, ma pochi minuti dopo il Leicester accorcia le distanze con il gol di Evans. Il Napoli non riesce a reagire e al 33′ gli inglesi pareggiano grazie a Dewsbury-Hall. Ad inizio ripresa è ancora Elmas a riportare avanti gli azzurri, bravi a gestire poi il vantaggio. Il Napoli, a causa della vittoria dello Spartak Mosca per 1-0 contro il Legia (da segnalare un rigore sbagliato dai polacchi al 98′) e per le due sconfitte negli scontri diretti, arriva secondo e approda agli spareggi.

FOTO: Twitter Napoli