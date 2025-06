Cunha: “Voglio aiutare lo United a tornare al vertice, lavorerò sodo”

12/06/2025 | 16:20:09

Intervistato dai canali ufficiali del Manchester United, Cunha ha parlato così della sua nuova avventura in Premier, dopo l’ufficialità del suo trasferimento: “Non vedo l’ora che inizi la pre-stagione per conoscere i miei compagni di squadra e prepararmi per la prossima stagione. Ora mi concentro solo sul lavorare sodo per diventare una parte importante della squadra e aiutare questo club a tornare al vertice”.

Foto: Instagram Cunha