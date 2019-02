Cuneo, Kanis sbotta: “Il calcio italiano è morto, una vergogna! Io ho fatto solo il mio dovere…”

View this post on Instagram

Ci tenevo a dire due parole in merito alla giornata di oggi. Sono dispiaciuto a leggere insulti su di me e la mia famiglia per una partita di calcio.. io ho fatto solo il mio dovere da professionista cioè scendere in campo e divertirmi. Spero di entrare nella storia per altri gol e per altre prestazioni… sicuramente non per questa di oggi che non sento minimamente una giornata da ricordare… o forse sì.. in negativo per il calcio italiano!! Tutto ciò che è successo oggi è una vergogna.. ma la colpa non è nostra ne di quei ragazzi che son scesi in campo.. è del calcio italiano che permette determinate cose che non stan né in cielo né in terra!!!