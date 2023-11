Cukaricki-Fiorentina, insulti per Ndiaye: gara interrotta 2′ e annuncio dello speaker

Qualche istante di stop allo stadio di Leskovac: il giocatore del Cukaricki Ndiaye ha protestato con l’arbitro Shroeder per qualche offesa di stampo razziale arrivata dagli spalti e l’arbitro ha chiesto aiuto ai suoi assistenti per verificare se ci sia, effettivaente, stata qualche parola di troppo nei suoi confronti. Dopo l’annuncio dello speaker dello stadio, riprende il gioco. Da una prima ricostruzione, le frasi offensive non sembrano provenire dallo spicchio riservato ai tifosi viola.

Foto: sito Cukaricki