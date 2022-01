Cuisance: “Il Venezia ha sempre mostrato un forte interesse nei miei confronti. Ecco perché ho scelto la maglia numero 21”

Michael Cuisance, nuovo gioiello del Venezia arrivato dal Bayern Monaco, si è presentato in conferenza stampa: “Ho scelto il Venezia perché il club non si è mai arreso, ha dimostrato un forte interesse e un progetto a lungo termine. Il mio intento è aiutare il club per raggiungere gli stessi obiettivi. Al Bayern ho imparato molto con compagni molto forti, ci sono stati sicuramente come tutte le esperienze lati positivi e negativi. Zanetti ha avuto un ruolo fondamentale nella trattativa. Mi piace avere la palla e giocare in avanti, condurre la squadra. Per quanto riguarda l’ispirazione ci sarebbero tantissimi esempi, ma rimango Cuisance e non voglio assomigliare a nessuno. Maglia numero 21? Quando Zidane è arrivato in Italia ha scelto la 21 e quindi l’ho scelta anche io”.

FOTO: Twitter Venezia