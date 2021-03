CUISANCE, CINQUE MINUTI PER CONQUISTARE SAMPAOLI

Buona la prima per Jorge Sampaoli che ha esordito sulla panchina dell’Olympique Marsiglia superando per 1-0 il Rennes. A regalare il successo all’ex C.t. dell’Argentina è stata una rete di Michaël Cuisance, andato a segno cinque minuti dopo il suo ingresso in campo.

Cuisance, francese, classe 1999, muove i primi passi nello Strasburgo e nel Nancy, prima di essere acquistato, nel maggio del 2017 dal Borussia Mönchengladbach, con cui firma un contratto quinquennale.

Con la formazione di Mönchengladbach si mette in mostra, totalizzando, in due stagioni, 35 presenze che gli valgono la chiamata del Bayern Monaco, dove si trasferisce nell’estate 2019.

Con i bavaresi vince praticamente tutto dalla Bundesliga alla Champions League, passando per la Coppa e la Super Coppa di Germania e la Super Coppa Europea, ma da comprimario perché lo spazio per lui è veramente poco e alla fine del suo primo anno a Monaco le presenze solo soltanto nove. Così la scelta di tentare l’esperienza in Ligue 1 con l’OM.

Cuisance è un centrocampista dai piedi buoni che può giocare sia centrale di centrocampo che qualche metro più avanti e, quindi, da trequartista; posizione in cui ha maggiori occasioni di far male con il suo mancino o anche inserendosi in area per colpire di testa come dimostrato proprio nell’occasione del gol realizzato contro il Rennes.

Nella sua Francia, dunque, Michaël Cuisance potrebbe trovare quello spazio necessario che non ha avuto al Bayern Monaco (finora sono 19 le presenze con i marsigliesi) e che potrebbe permettergli di compiere il definitivo salto di qualità, in modo da proseguire anche la propria carriera nelle selezioni nazionali transalpine che lo hanno visto protagonista dall’Under 16 sino all’Under 20.

Foto: Getty images