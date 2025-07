Cuesta: “Voglio essere autentico, preparare i ragazzi e crescere insieme”

23/07/2025 | 14:55:34

Carlos Cuesta, nuovo allenatore del Parma, ha parlato a Sky Sport dal ritiro estivo dei ducali, mostrando tutta la sua voglia di mettersi in gioco: “Sono umano, ho pregi e difetti. Posso sbagliare, ma farò di tutto per prepararmi nel miglior modo possibile, con umiltà. L’importante è sfruttare l’opportunità che ho davanti, essere autentico e me stesso, stabilendo una linea guida chiara per ottenere prestazioni di alto livello”. Sul tema del tempo a disposizione per costruire un progetto tecnico, Cuesta ha riflettuto: “C’è una frase inglese che dice: time is everything. Serve tempo per impostare i processi e adattarsi. Però penso anche che oggi sia tutto: se non sfruttiamo il presente, è un’occasione persa. Non ha senso proiettarsi tra tre mesi, l’obiettivo è crescere giorno per giorno e capire chi vogliamo essere”. Alla sua giovane età (classe 1995), Cuesta si approccia alla panchina con grande consapevolezza: “La responsabilità non dipende dall’età, ma dalla competenza. Il mio compito è farmi trovare pronto, lavorare con serietà per ottenere risultati. Non sono coinvolto nei dibattiti sul ricambio generazionale: per me conta solo la preparazione”. Infine, un passaggio sul dialogo e la comunicazione con i giocatori: “È fondamentale, soprattutto per accelerare l’adattamento. Il mio lavoro è fare scelte, ma anche mettermi al servizio dei ragazzi: ascoltarli, capirli, sapere come percepiscono le situazioni. È l’unico modo per costruire qualcosa di solido e duraturo”.

Foto: insta parma