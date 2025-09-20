Cuesta: “Valenti indisponibile. Troilo titolare? Può essere una possibilità”

20/09/2025 | 11:30:27

Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa anche dell’infortunio di Valenti e della possibilità di veder debuttare Mariano Troilo:

“Troilo titolare? Assolutamente sì, può essere una possibilità. Tutti i giocatori a disposizione possono partire dall’inizio. Valenti? Aveva avvertito un fastidio prima della partita col Cagliari. Alla fine, come già comunicato, ha dovuto fermarsi e non sarà a disposizione.”

Foto: Instagram Cuesta