Cuesta: “Valenti domani non ci sarà per motivi disciplinari, Nicolussi e Bernabè per infortunio”

19/09/2026 | 16:00:37

Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Genoa: “Per noi partita importante: vogliamo fare una grande prestazione, vogliamo avere una bella giornata con i nostri tifosi che saranno al nostro fianco. Noi ci stiamo preparando, stiamo lavorando il meglio possibile per affrontare la gara al meglio. Fuori dai convocati ci saranno Nicolussi e Bernabé per infortunio, Valenti per motivi disciplinari e De Martis che andrà con la Primavera. Ho visto entusiasmo nel gruppo: siamo privilegiati nel rappresentare il Parma e nel fare questo mestiere”.

Foto: Instagram Cuesta