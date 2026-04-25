Cuesta: “Tutti meritano di avere il Parma in Serie A. Il mio futuro? Sono un privilegiato”

25/04/2026 | 17:49:29

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Pisa: “Sono felice, per la città, per i tifosi. Tutti meritano di avere il Parma in Serie A, non è scontato dopo le tante difficoltà. È stata un’annata difficile, è merito di tutte le persone del club, dai dipendenti ai giardinieri, dai cuochi ai dirigenti e soprattutto i calciatori, che si sono messi a disposizione. Sono nel presente e non mi piace parlare di me. Non è un giorno mio, ma della città e del club. Mi sono sempre sentito onorato e privilegiato. Quando è arrivata questa opportunità, ero assolutamente convinto di poter fare bene, altrimenti non sarei qua. E soprattutto ho sentito la responsabilità di ripagare quella fiducia”.

Foto: Instagram Cuesta