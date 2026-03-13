Cuesta: “Suzuki ha dato la vita per il Parma, Corvi è stato importante. La salvezza non è raggiunta”

13/03/2026 | 23:13:54

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Torino-Parma, il tecnico crociato Carlos Cuesta ha commentato così l’esito della sfida: “Ci sono stati due eventi che hanno marcato fin dall’inizio della partita: il primo gol e l’infortunio di Cremaschi. La prima reazione della squadra è stata molto positiva. Dopo nel secondo tempo ci sono stati due eventi che ci hanno condizionato molto. La dinamica della partita è cambiata molto. Non siamo riusciti a reagire di nuovo. So che saremo più uniti, pensando già a come reagire settimana prossima davanti ai nostri tifosi contro la Cremonese. Sappiamo che dobbiamo fare tanto, tanti punti, ancora l’obiettivo non è raggiunto. Sappiamo che arriverà solo con prestazioni di livello e col lavoro. Dobbiamo metabolizzare questa sconfitta pesante, per crescere mentalmente ed essere pronti per sabato prossimo. Corvi ha avuto un impatto molto positivo, è stato veramente importante quando ha giocato. Allo stesso modo in passato lo è stato anche Suzuki. Facciamo sempre le scelte con meritocrazia e in base a quello che può aiutare la squadra a vincere. Il giorno dell’infortunio Suzuki ha giocato dieci minuti con tantissime fratture nella mano, ha dato la vita per la squadra. Sappiamo il suo livello e lo sosteniamo più che mai. Anche oggi ha fatto interventi di livello”.

Foto: Instagram Cuesta