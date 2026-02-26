Cuesta: “Suzuki convocato, rientra Circati. Per Frigan servirà ancora tempo”

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa, presentando la partita contro il Cagliari: “Questa settimana ho visto una squadra concentrata sulla partita di domani. Dobbiamo pensare a noi e al nostro processo di crescita. Rispetto a Milano rientra Circati, mentre Suzuki rientrerà tra i convocati. È stato fuori molto tempo e valuteremo giorno dopo giorno il suo impiego. Frigan? Sta facendo ancora lavoro individuale, dovremo avere ancora un po’ di pazienza per rivederlo in gruppo.Dobbiamo avere standard alti, riuscire a fare punti, migliorare il nostro a 360 gradi ed essere focalizzati su solo quello che è sotto il nostro controllo”.

Foto: Instagram Cuesta