Cuesta: “Sul mercato decideremo con la società. La mia età è solo un numero”

26/06/2025 | 15:35:57

Il nuovo tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato della nuova avventura da allenatore dei ducali: “Mi sento onorato di far parte della storia di un grande club in Italia e all’estero. E’ stato naturale, ho sentito grande fiducia da quando ci son stati i primi contatti. L’età può destare sorpresa, ma è sempre stato così nel mio percorso, per me è solo un numero. Non voglio avere questo come alibi o scusa, voglio esser valutato da allenatore del Parma e voglio fare del mio meglio come ho sempre cercato di fare nella mia vita. Mercato? Le valutazioni interne le farò con la società. La squadra ha le potenzialità per lavorare molto bene. Il punto di partenza è il giocatore che ho, non come voglio giocare. In relazione alla rosa si creano poi i mezzi per sfruttare al massimo quanto si ha a disposizione”.

FOTO: X Parma