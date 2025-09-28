Cuesta: “Stiamo creando un percorso personalizzato per Oristanio”

28/09/2025 | 15:35:48

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Torino: “Oristanio? Stiamo costruendo un percorso individualizzato con lui. In base a come andrà nelle prossime settimane vedremo come andrà questa evoluzione. Per me il messaggio è chiaro. Noi siamo focalizzati sul creare il livello più alto di prestazione, perché quello ci può portare ad ottenere l’obiettivo. Abbiamo bisogno di energia e di creare quella connessione coi tifosi e con la dirigenza, creare quella forza che ci porta ad avere una prestazione di alto livello e al risultato. Abbiamo tante possibilità, c’è anche Trabucchi. Vedremo quali saranno le nostre scelte. Il Torino ha qualità ma non solo in attacco, anche tanti giocatori di inserimento e sugli esterni. Giocatori molto versatili e noi proveremo a fare il meglio possibile per controllare la situazione e giocare dove vogliamo”.

Foto: Instagram Cuesta