Cuesta: “Sierro ci aiuterà con la sua esperienza. Abbiamo bisogno di tempo, non siamo maghi”

05/09/2026 | 16:00:29

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa: “Sierro ci aiuterà con la sua esperienza e la sua capacità di leggere le partite. È bravo nel far progredire il gioco sia nel corto sia nel lungo. Un giocatore che è super disponibile e si è fatto apprezzare dal primo momento che è entrato nello spogliatoio. Siamo contenti che sia con noi. Non ho ascoltato Fabregas, ma ho visto la partita e il Como è una squadra che sa fare tutto. Sicuramente quello è l’ideale per un allenatore: sapere di essere molto completo, di avere sempre delle soluzioni, sapendo di essere completi, competitivi e dominanti. Noi vogliamo diventare più completi: il nostro percorso è fatto perché vogliamo mantenere i punti di forza ma aggiungere caratteristiche che ci migliorino, che ci facciano vincere più partite. Ma non è solo idealizzazione: non sono integralista e vogliamo adattarci alle caratteristiche dei giocatori, per portarli ai loro punti di forza, altrimenti non andrà bene. Nei processi di cambiamento non ci sono solo le idee dell’allenatore, ma ci sono anche le caratteristiche dei nuovi giocatori. Devi capire chi sono i giocatori e come si rapportano tra loro, la chimica che si crea tra di loro e devi metterla a posto. Noi vogliamo evolverci e questa parola può essere interpretata in tanti modi. Nel momento in cui lavori su ipotesi non riesci a mettere a disposizione tutto il meglio, dunque lavori anche su delle certezze. Proveremo a mettere i giocatori nelle condizioni per esprimersi al meglio. Questo però ha bisogno di tempo, non siamo dei maghi”.

Foto: Instagram Cuesta