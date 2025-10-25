Cuesta: “Siamo stati solidi. Questa è la strada giusta”

25/10/2025 | 18:07:18

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con il Como. Queste le sue parole:

“Risposta importante in termini di gioco? Siamo stati solidi quando abbiamo difeso più basso. Siamo anche migliorati nella gestione della palla, che ci ha permesso di arrivare nella metà campo avversaria con continuità. Miglior primo tempo della stagione? Abbiamo avuto anche altri momenti positivi, come con l’Atalanta e nella ripresa col Cagliari. Questa è la strada giusta. Ora arriva una partita importante contro la Roma e dobbiamo costruire per avere una grande prestazione”.

Foto: Instagram Cuesta