Cuesta: “Siamo pronti per lavorare al meglio. Chivu? Ha portato basi importanti che ci hanno aiutato a creare il percorso di quest’anno”

02/05/2026 | 12:19:18

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le sue parole:

“La squadra è consapevole della sfida di domani e dell’importanza di essere al 100%. Siamo pronti per lavorare al meglio. Ci è piaciuto essere al fianco dei nostri tifosi e di vedere l’entusiasmo. Speriamo di essere noi domani e di fare tutto il possibile per fare una grande prestazione. Quanto di Chivu c’è in questa salvezza? Lui ha portato certe basi importanti per raggiungere la salvezza lo scorso anno. Tanti di questi punti sono state certezze che ci hanno aiutato a creare il percorso di quest’anno. Noi abbiamo provato a crescere e a fare il meglio ogni giorno”.

Foto: Instagram Cuesta