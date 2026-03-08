Cuesta: “Siamo contenti della porta inviolata. Un punto è comunque buono per la lotta alla salvezza”

08/03/2026 | 17:27:20

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 a Firenze.

Queste le sue parole: “Penso che sia stata una partita in cui ci sono stati diversi momenti. La Fiorentina è partita bene ma poi siamo emersi e abbiamo creato situazioni pericolose. Nella ripresa abbiamo fatto più fatica e i viola sono stati migliori di noi sotto certi aspetti. Siamo contenti della porta inviolata ma un punto è comunque buono per la lotta alla salvezza”.

Contendo di Cremaschi? “Lui è una ragazzo con idee chiare per migliorare. Lavora molto e parla poco, tanti meriti a lui per quello che sta facendo nel lavoro quotidiano. Il lavoro paga sempre e sono contento. So di avere una rosa con tanti giocatori pronti”.

Foto: sito Parma