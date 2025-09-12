Cuesta: “Sfida salvezza contro il Cagliari? È una partita come le altre. Ecco il Parma che vedrete”

12/09/2025 | 12:55:13

In vista della 3ª giornata di Serie A, il tecnico del Parma, Carlos Cuesta ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra il Cagliari e i gialloblù. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore dei crociati: “Sfida salvezza? È una partita importante come tutte. Tutte le partite hanno lo stesso valore. Siamo concentrati al massimo per questa partita. Il campionato per me è cominciato contro la Juventus. Io sono sempre focalizzato sul preparare la squadra al massimo possibile ed essere sempre competitivi”. Sul periodo di pausa Nazionali: “Abbiamo avuto del tempo e abbiamo avuto delle assenze. È stato un periodo importante per affinare e iniziare. Adesso abbiamo una certezza di chi saremo fino alla fine. Possiamo cominciare il percorso con stabilità. Stiamo trovando aspetti importanti su quello che sarà il nostro modo di fare”. Sulla percorso del Parma: “Il percorso è stato iniziato settimane fa, ma adesso abbiamo iniziato tutti insieme. Ci possiamo aspettare un Parma simile a quello trovato fino ad adesso. Vogliamo rafforzare i nostri punti di forza e proveremo aspetti che possiamo migliorare. È un percorso. Roma non si costruisce in un giorno. Abbiamo bisogno di tempo per sistemare e mettere delle priorità. Alcuni aspetti hanno bisogno di più tempo rispetto ad altri”.

Foto: Instagram Cuesta