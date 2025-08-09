Cuesta: “Serve tempo per adattarsi a questo nuovo percorso. Ma vedo disponibilità da parte dei ragazzi”

09/08/2025 | 23:39:50

Carlos Cuesta , allenatore del Parma, ha analizzato l’amichevole persa in Germania in casa dell’Heidenheim. Queste le sue dichiarazioni: “La cosa positiva è che la squadra cerca sempre di trovare un modo, fino alla fine, per arrivare al gol. Questa volontà e disponibilità è una delle cose più positive che ci portiamo a casa oggi”.

Il Parma fatica a costruire, poche occasioni da gol: “Ci sono stati momenti durante il primo tempo in cui abbiamo avuto la possibilità di recuperare palla alti e giocare nella metà campo avversaria. Poi abbiamo perso un po’ di terreno e abbiamo giocato più vicini alla nostra porta e meno con la palla. Nella ripresa abbiamo avuto la possibilità di giocare di più nella metà campo avversaria e avere situazioni dove si poteva creare pericolo. E’ vero che non siamo riusciti ad arrivare spesso al tiro ma siamo in un percorso di crescita e miglioramento, proveremo ad alzare al massimo possibile il livello”.

Che bilancio fa di questa pre-season? “Mi baso su un aspetto generale. Vedo la massima disponibilità dei ragazzi, abbiamo provato ad inserire punti chiave che saranno importanti per noi e abbiamo avuto modo di scoprire. Ci sono stati accadimenti in questa pre-season che ci hanno portato a fare adattamenti costanti, ciò che facciamo oggi è già diverso rispetto a quanto fatto all’inizio. Siamo in questo percorso di adattamento per provare a trarre il massimo da quello che abbiamo”.

Foto: sito Parma