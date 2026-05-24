Cuesta: “Se resto a Parma? Ci incontreremo, dobbiamo valutare la situazione insieme”

24/05/2026 | 17:58:54

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza del suo futuro: “Percentuale della mia permanenza? Non posso dare una percentuale perché non sarei onesto: dobbiamo vedere e dopo faremo il meglio. la fase difensiva è megliorabile. Ci sono tante cose che influsicono sul cosa fare. Dobbiamo avere chiara la visione e la direzione, poi capiremo cosa valutare nel futuro. Sono stato sempre chiaro: dobbiamo valutare la situazione insieme, ci incontreremo e con trasparenza verrà annunciato. Vedremo se ci sarà la possibilità di continuare: ci sono margini di miglioramenti e tutti vogliamo crescere”.

Foto: Instagram Cuesta