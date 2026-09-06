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Cuesta: “Sappiamo che dobbiamo crescere ancora molto. Le condizioni di Britschgi? Niente di particolare ma dobbiamo valutare”

06/09/2026 | 17:38:23

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Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato con il Monza. Queste le sue parole:
“Soddisfatto o deluso? Provo a vedere entrambe le cose. Volevamo vincere è ovvio. Ci sono state fasi dove sicuramente non siamo stati come volevamo. Poi ci sono lati positivi: la reazione è stata positiva. Ci sono stati 25 minuti di buon livello. Siamo riusciti a creare pericolo e a pareggiare, purtroppo non a vincerla. Lo spirito è molto importante e oggi si è visto. Sappiamo che dobbiamo crescere ancora molto. Le condizioni di Britschgi? Niente di particolare per Britschgi, ma dobbiamo valutare”.
Foto: Instagram Cuesta