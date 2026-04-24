Cuesta: “Salvezza vicina? Non è l’unico obiettivo. C’è anche quello di far crescere la squadra costantemente”

24/04/2026 | 16:15:20

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato alla vigilia della gara contro il Pisa.

Queste le sue parole: “Il gol è l’essenza del calcio. A volte un gol può darti tre punti, altre volte zero. Segnare di più ti può aiutare a fare punti, ma ciò che conta davvero sono i risultati. Lì è stato l’equilibrio a permetterci di fare più punti. Salvezza vicina? Non è l’unico obiettivo. C’è anche quello di far crescere la squadra costantemente e questo è ciò che possiamo influenzare maggiormente. Il risultato dipende da vari aspetti. Approcceremo con la stessa mentalità di ogni giorno: vogliamo crescere e migliorare ogni giorno. Alla fine i punti si danno con i risultati e questi si fanno facendo gol e prendendone uno meno”.

Foto: sito Parma