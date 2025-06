Cuesta saluta l’Arsenal: “Cinque anni meravigliosi. Grazie Arteta, mi hai insegnato tanto”

18/06/2025 | 23:55:25

Il Parma ha deciso, con una mossa a sorpresa, di affidare la panchina al giovane Carlos Cuesta, 29 anni, storico vice di Arteta all’Arsenal.

Il tecnico spagnolo, arrivato da poche ore nella città emiliana, ha scritto sui social un lungo post per salutare l’Arsenal e ringraziare il proprio mentore, Mikel Arteta.

Queste le sue parole: “Dopo cinque anni meravigliosi, è difficile trovare le parole giuste, ma posso solo esprimere quanto sia grato per aver vissuto il mio quotidiano con persone così speciali e per aver provato cosa significa rappresentare questo club, con la sua incredibile storia e i suoi valori. L’unica cosa che ho sempre cercato di fare, è stata dare tutto ciò che avevo dentro di me, ogni singolo giorno. Sono stato ispirato dalla cultura che si era creata, dalla fame di ogni persona all’interno dell’organizzazione e dall’unità che ci ha contraddistinto in ogni situazione affrontata. È stato un privilegio aver avuto la possibilità di lavorare con i giocatori, lo staff, i dirigenti e tutti i dipendenti del club, e allo stesso tempo ricevere una spinta in più dai nostri straordinari tifosi in ogni partita. Per la qualità delle persone che ne fanno parte, sono convinto che i momenti migliori per questo club debbano ancora arrivare. Godetevi il viaggio, perché è davvero entusiasmante. Alla persona che ha reso tutto questo possibile. Grazie. È l’unica cosa che riesco a dire. Grazie per la tua fiducia, per avermi dato l’opportunità di starti accanto e per avermi mostrato, con fatti concreti e costanti, il vero significato della parola “coraggio”. Ma, più di tutto, grazie per essere stato un allenatore straordinario, un leader incredibile e, ancor di più, una persona eccezionale. È stato un vero privilegio imparare da te, sentire il tuo supporto in ogni circostanza e condividere gli alti e bassi del cammino, riuscendo sempre a vedere il lato positivo. Mi hai insegnato tanto, e porterò tutto questo con me per sempre. Dal profondo del cuore, grazie”.

Foto: Instagram personale