Cuesta: “Roma fortissima, ma vogliamo fare bene. Gasperini? E’ un riferimento, voglio imparare da lui”

27/10/2025 | 15:10:56

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma, le sue parole: “La Roma è una squadra fortissima, solida e con le idee chiare. Il suo allenatore è un riferimento per quello che ha fatto e ciò che ha ispirato. Una partita difficile, che affronteremo con la massima serietà. Vogliamo giocare bene e fare un’ottima partita. Gasperini? Io voglio imparare da tutti e lui è senza dubbio un grande riferimento. Ha ispirato tanto questo campionato e tanti allenatori”.

Foto: Instagram Cuesta