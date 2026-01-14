Cuesta: “Rinaldi ha fatto una grande partita. Non ci piace giocare nella nostra metà campo, ma era necessario”

14/01/2026 | 21:02:19

Cuesta ha parlato a Dazn dopo Napoli-Parma: “Rinaldi mi ha ringraziato? Non c’è niente da ringraziare, facciamo le scelte che pensiamo siano giuste. Ha fatto una grande partita in questo caso. I ragazzi provano sempre a fare del loro meglio, danno sempre tutto. La loro capacità di sacrificio è incredibile, vanno oltre ogni difficoltà, oggi con il Napoli ce ne erano tante. Riescono a fare prestazioni di alto livello. Sicuramente non ci piace che la partita sia così tanto nella nostra metà campo in fase difensiva, ma giocando la quarta partita in dieci giorni, contro un avversario di questa qualità, non è facile, non siamo abituati. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quello che richiedeva la partita, sono molto contento dell’atteggiamento di tutti”.

Foto: Instagram Cuesta