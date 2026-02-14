Cuesta: “Recuperiamo Valenti, Ordonez ancora no. Siamo una squadra completa”

14/02/2026 | 16:04:12

Cuesta ha parlato in conferenza alla vigilia della partita contro il Verona: “Bisogna essere equilibrati. Io sono il primo che vuole migliorare e spero che tutto vada meglio e che siamo una squadra completa. Siamo in un percorso positivo e dobbiamo migliorarlo al massimo, ma consapevoli di tutti i punti di forza e di tutte le cose positive che abbiamo fatto. Altrimenti sarebbe stato difficile essere dove siamo. Ci accontentiamo? No. Ma dentro quel processo sappiamo che per trovare il risultato è aggrapparci molto ai nostri punti di forza. La possibilità di giocare c’è per tutti. Valenti si è allenato con il gruppo ed è disponibile. Estevez ancora no”.

Foto: Instagram Cuesta