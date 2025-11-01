Cuesta: “Probabilmente perdiamo Almqvist per il Bologna. Spero che ci sia Italiano”

01/11/2025 | 15:15:53

Il tecnico del Parma Cuesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna:”Non lo so esattamente a che punto siamo ma siamo sulla strada giusta, altrimenti non avremmo fatto quelle prestazioni. Ma dobbiamo migliorare al più presto possibile per arrivare ai risultati. La prestazione ti aiuta ad aumentare la probabilità di raggiungere il risultato. Probabilmente perdiamo Almqvist, domani lo sapremo. La squadra è carica e con tanta voglia. Una partita dove speriamo ci sia anche Italiano. Cercheremo di fare una grande prestazione”.

Foto: Instagram Cuesta