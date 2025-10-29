Cuesta: “Prestazione positiva. Con questo atteggiamento possiamo toglierci soddisfazioni”

29/10/2025 | 21:46:55

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma.

Queste le sue parole: “Valuto la prestazione con tanti aspetti positivi anche se il risultato non è quello che volevamo. In alcuni momento potevamo essere più precisi. Adesso dobbiamo essere ottimisti per le cose positive e lavorare su cosa non è andato”.

Quanto c’è di positivo nella crescita dei ragazzi? “La personalità non ha a che fare con la carta di identità. Noi con questo atteggiamento e questo spirito sappiamo di poter fare prestazioni di livello e toglierci soddisfazioni”.

Il tempo è tutto dalla vostra parte “Io parto sempre dal presupposto di dover fare sempre meglio e provare a dare il massimo. Vedo i ragazzi molto focalizzati, che fanno tutto ciò che possono per migliorare”.

Foto: sito Parma