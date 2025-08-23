Cuesta in conferenza: “Passato alla Juve? Un onore. Domani puntiamo a fare una grande prestazione”

23/08/2025 | 12:21:19

Il Parma sfiderà domani la Juventus nel match valido per la prima giornata della nostra Serie A. Il tecnico dei crociati, Carlos Cuesta, ha presentato la gara dell’Allianz Stadium in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “È una squadra in evoluzione, sarà sicuramente una partita difficile contro un club che lotterà per il campionato. Mi aspetto una partita qualità”.

Sugli obiettivi: “Vogliamo costruire una squadra competitiva, non possiamo controllare gli eventi. Dobbiamo provare ad essere la migliore versione del Parma”. Sul ritorno a Torino:“Tornare a Torino da primo allenatore? È stato un onore vivere un’esperienza a Torino. È stato un anno di qualità, un’università. Adesso l’unica cosa che ho i testa è aiutare il Parma a fare una grande prestazione domani”. Sul progetto Parma: “C’è bisogno di tempo, ma vogliamo costruire la nostra identità a livello di spirito, per fare sempre il massimo contro chiunque”.

Foto: Instagram Cuesta