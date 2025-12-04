Cuesta: “Ottimo primo tempo, potevamo finalizzare meglio. Ma sono soddisfatto della prova”

04/12/2025 | 21:44:27

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha analizzato la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna.

Queste le sue parole: “È stata una prestazione ottima per grandissima parte della partita e siamo orgogliosi dei ragazzi. Abbiamo avuto le occasioni più importanti, ma nel calcio la differenza la fanno i gol segnati. Siamo molto delusi perché ci tenevamo. Ora dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva per la sfida con il Pisa”.

Quanto è importante aver ritrovato Oristanio e Ondrejka? “Molto perché ci danno più profondità alla rosa, specialmente in avanti. Ora avrò più rotazioni a disposizione”. Estevez al centro della difesa può essere un’opzione valida? “Sì, per questo lo abbiamo scelto in una partita così importante”.

Come valuta il debutto di Trabucchi? “Sono contento della sua partita, così come di tutto il collettivo. Trabucchi è stato di ottimo livello, ha aiutato molto sulla fascia specialmente su Rowe che era un avversario tosto”.

Foto: sito Parma