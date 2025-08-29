Cuesta: “Oristanio ci può dare tanto, domani sarà a disposizione. Ndiaye può giocare”

29/08/2025 | 12:56:45

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha presentato in conferenza stampa la partita contro l’Atalanta: “Siamo in costruzione, ma siamo focalizzati su quello che abbiamo a disposizione. Domani avremo una squadra competitiva. Mi aspetto una partita difficile. Mi aspetto anche un Tardini con energia, con voglia di fare grande prestazione. Oristanio? E’ l’unico acquisto fatto finora, sicuramente è un giocatore che ci può dare tanto tra le linee, sa legare gioco e fare uno contro uno. Ci aggiunge tanto valore, domani sarà a disposizione, vedremo se c’è la possibilità di giocare. Ndiaye? E’ a disposizione quindi può essere titolare. Si sta inserendo molto bene, ha tante qualità che ci aiutano a creare dinamiche di gioco che vogliamo proporre. Sicuramente ci permetterà di aggiungere grande valore alla squadra”.

FOTO: Instagram Cuesta