Cuesta: “Oggi abbiamo creato più occasioni che mai. Dobbiamo diventare più precisi”

14/09/2026 | 21:32:18

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha commentato così la sconfitta di Como in conferenza stampa: “Bilancio chiaro, alla fine volevamo vincere ma portiamo zero punti a casa. Nel punto finale alla fine conta vincere, anche se ci sono aspetti positivi. Abbiamo avuto qualche momento positivo nel primo tempo, loro sono stati superiori a noi per 30-35 minuti, mentre nella ripresa partita molto più equilibrata e con più chance. Hanno fatto il 2-0 prima del nostro gol ed è stato determinante. Abbiamo creato problemi ed occasioni, ma non è bastato. Abbiamo creato sicuramente più occasioni che mai a livello di gol, di tiri, contro un avversario del genere non è facile. È un dato positivo. Quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare, per fare di più ed essere maggiormente precisi”.

Foto: Instagram Cuesta