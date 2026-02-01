Cuesta: “Non siamo riusciti a restare al livello della Juventus, partita sbilanciata dalle palle inattive”

01/02/2026 | 23:28:55

Il tecnico Carlos Cuesta ha parlato a DAZN dopo Parma-Juventus: “Non siamo riusciti ad essere al loro livello. Ci hanno messo in difficoltà, quando siamo riusciti ad uscire e andare verso la loro porta non abbiamo creato pericoli. La partita si è sbilanciata con le palle inattive e con le loro occasioni in spazi aperti, su queste cose dobbiamo migliorare. La solidità è stato il nostro punto di forza, deve rimanerci in testa. Nicolussi Caviglia? Abbiamo tanti giocatori a centrocampo con versatilità, in funzione di cosa cerchiamo in partita avremo la possibilità di spostarli nel miglior modo possibile”.

Foto: Instagram Cuesta