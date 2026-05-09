Cuesta: “Non ci saranno Bernabé e Oristanio. Se rimarrò per la prossima stagione? L’ho già detto molte volte, il futuro è domani”
09/05/2026 | 13:47:36
Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:
“Come sta la squadra? Rispetto all’ultima gara non c’è Bernabé, dobbiamo valutare. Non ci sarà nemmeno Oristanio, dobbiamo valutare anche lui ma ha un problema al ginocchio. Se rimarrò la prossima stagione? Domani sarò presente, se tutto andrà normalmente! L’ho già detto molte volte: il futuro è domani”.
Foto: Instagram Cuesta