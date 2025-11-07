Cuesta: “Momento complicato. Lo dobbiamo affrontare come sempre, con la massima fiducia, l’atteggiamento e l’unione in ogni momento”

07/11/2025 | 13:00:30

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan.

Queste le sue parole: “La squadra è focalizzata su quello che dobbiamo fare, che affrontare ogni situazione con l’atteggiamento e la voglia di fare il massimo. Vogliamo esprimerci al massimo, crediamo tantissimo nella nostra unione, siamo uniti nella stessa idea. Andiamo domani con tanto entusiasmo”.

Variazioni sul sistema di gioco? “A livello di atteggiamento saremo sempre uguali, dando tutto, correndo molto, dando tutto ciò che abbiamo, essendo organizzati. Il modulo sarà un riflesso anche di quello, per sfruttare le caratteristiche dei giocatori che abbiamo”.

Si aspetta un Milan più aggressivo o attendista? “Loro cercano i momenti per essere aggressivi e altri per essere compatti. Hanno una gestione della palla intelligente, che prova a fare la partita che vogliono, sempre compatti e solidi. Mi aspetto loro aggressivi in alcune situazioni e attendisti in altri”.

Marcature su Leao? “Ci focalizziamo sull’aspetto collettivo, anche se ovviamente hanno qualità in tanti giocatori. Ma ci focalizziamo su ciò che abbiamo noi. Abbiamo undici giocatori che ci daranno tantissimo e vogliamo giocare la partita con quello che noi abbiamo. Fare il massimo e portarla dove vogliamo, esprimendoci al massimo”.

È forse questo il momento più complicato? “È il momento che abbiamo! Lo dobbiamo affrontare come sempre, con la massima fiducia, l’atteggiamento e l’unione in ogni momento. Voglio vedere la nostra squadra, che ha avuto tante difficoltà ma ha sempre reagito nel modo giusto. Vogliamo farlo anche domani, andando tutti nella stessa direzione”.

Foto: sito Parma