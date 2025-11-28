Cuesta: “L’Udinese è una squadra molto forte, con delle individualità di grande livello. Corvi titolare? È una possibilità”

28/11/2025 | 13:10:58

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Se recuperiamo qualcuno? Non recuperiamo nessuno, Ndiaye è fuori. È stata una settimana col solito focus: continuare a crescere, il risultato positivo ha aiutato. Vogliamo creare continuità e crescere a livello di prestazioni. Domani vogliamo mostrare il nostro livello più alto. Corvi in campo? È una possibilità. Abbiamo potuto reintrodurre giocatori a livello più alto, anche Vicente, che non avevano avuto tempo con noi. Aiuta il gruppo ad alzare il livello. Che Udinese mi aspetto? Una squadra molto forte, con individualità di grande livello e organizzazione chiara, con capacità di costruire da dietro e organizzati difensivamente. Un club consolidato per tanti anni, dunque una squadra forte. Il Parma deve essere focalizzato, con tanto livello di attenzione, ritmo e intensità. Anche con un’organizzazione che ci permetta di esprimerci al meglio. Mi aspetto che anche il Tardini ci aiuti”.

Foto: Instagram Cuesta