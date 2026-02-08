Cuesta: “L’espulsione di Troilo mi ha sorpreso. I nuovi arrivati stanno aggiungendo qualità”

08/02/2026 | 15:15:11

L’allenatore del Parma Carlos Cuesta, ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Bologna: “Partita con tanti momenti diversi, contento della maturità della squadra. Non era facile dopo le due sconfitte pesanti, e anche se la fluidità di gioco non è stata quella che volevamo, il cuore e la capacità di questi ragazzi di superare le difficoltà è straordinario. La strada è lunga, sappiamo che dobbiamo fare tante cose e che abbiamo una partita importante davanti ai nostri tifosi, ma oggi ci godiamo il momento. Sono convinto che alzeremo la qualità. Guardando l’azione del gol, viene da uno scambio tra Nicolussi, Strefezza e Ordonez. Quella capacità di gestire i momenti e per sapere quando girare palla la svilupperemo, già la stanno imparando i nuovi senza allenamenti, quindi saranno un’aggiunta a quello che abbiamo in rosa. Il secondo giallo di Troilo? Non sono riuscito ad analizzarlo in campo, mi ha sorpreso. Ognuno fa i suoi giudizi, ma non sono qua per giudicare altre persone, mi concentro sulla squadra. Corvi? Abbiamo la fortuna di avere ragazzi capaci, all’inizio c’era Zion ma lui si è fatto sempre trovare pronto. Tutti i portieri si sono fatti trovare pronti. L’impatto di tutti è enorme, basta vedere il gol che viene da giocatori che sono entrati a partita in corso. Anche fuori non solo in campo, basta vedere la celebrazione del gol, dimostra il cuore e la compattezza che questa squadra ha. Sono molto contento, il lavoro paga sempre come si può vedere con Edoardo”.

Foto: Instagram Cuesta