Cuesta: “Lavoriamo per costruire una identità. Con Fabregas bella sfida. Cutrone? Vorrà fare bene”

24/10/2025 | 15:55:26

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como.

Queste le sue parole: “Ci aspettiamo una squadra che proporrà il suo calcio, dove la palla è il punto cardine, provano a costruire dal basso per progredire insieme e verticalizzare. Secondo me è una grande qualità loro. Quindi una squadra molto completa, con tanta capacità in transizioni e mettere in difficoltà l’avversario. Noi proveremo a fare la partita che vogliamo e portarla dove vogliamo giocarla. Fabregas? Sarà bello sfidarlo”.

Cutrone è il grande ex, anche Fabregas ne ha parlato. Cutrone chiede di giocare centrale? “Io con lui ho trovato disponibilità assoluta, me lo aspetto da lui e da tutti. Vogliono fare il meglio per la squadra e Cutrone è una persona che ha tanta energia, è il suo punto di forza, ha tanta fame. Sarà una partita speciale per lui ma Cutrone ha sempre fame di aiutare la squadra”.

Cosa ne pensa di Milan-Como in Australia e delle proteste in Spagna? “Alla fine noi non possiamo fare scelte, dobbiamo adattarci a quanto richiesto”.

Come si ferma Nico Paz? “Con una difesa di squadra e tanta concentrazione, ma soprattutto capendo dove sono i suoi punti di forza e portarlo a essere il meno possibile in partita. Loro hanno tanta capacità anche con tanti altri giocatori, non dobbiamo concentrarci solo su lui”.

Foto: sito Parma