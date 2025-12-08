Cuesta: “La sostituzione di Oristanio è stata la più difficile della mia vita. Benedyczak e Bernabé da valutare”

08/12/2025 | 17:55:50

Il tecnico del Parma Cuesta ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Pisa, motivando anche l’esclusione di Oristanio dopo 17′ dal suo ingresso: “Abbiamo avuto dei momenti positivi nel gioco, nella pressione alta e nella gestione. Il rigore è figlio di un’azione del genere. Dobbiamo avere la capacità di adattarci quando la partita non va avanti come vogliamo. Buona organizzazione e mentalità: questo ci ha permesso di vincere. Sono molto orgoglioso di questa squadra e dello spirito. Ogni giorno ci sono questi atteggiamenti positivi. Sostituzione di Oristanio? La scelta più difficile della mia vita da allenatore, seppur corta. Semplicemente una questione tattica. Gaetano è una persona incredibile e un giocatore di grande livello. Mi è dispiaciuto tantissimo, ma è stata una questione tattica. Dovevamo rispondere ai cambi del Pisa, ho voluto mettere un giocatore in più. Gaetano ci darà tantissimo nelle prossime partite. Mi è dispiaciuto molto. Bernabé e Benedyczak hanno avuto problemi fisici. Non so ancora cosa precisamente”.

Foto: Instagram Cuesta