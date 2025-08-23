Verso Juventus-Parma, Cuesta: “Firmerei per un pareggio? Proveremo a vincere, il calcio è imprevedibile”

23/08/2025 | 12:31:11

Il Parma sfiderà domani la Juventus nel match valido per la prima giornata della nostra Serie A. Il tecnico dei crociati, Carlos Cuesta, ha presentato la gara dell’Allianz Stadium in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “3-5-2? Il calcio cambia tanto in base alle fasi. Per me identità significa un modo di approcciarsi al gioco. Significa essere una squadra compatta e capire i momenti: ci sono tanti momenti in una partita e noi dovremo capirli e gestirli”. Sui nuovi arrivi: “I nuovi acquisti si stanno adattando, stiamo cercando di velocizzare il processo di adattamento. Lavoriamo con tantissima voglia, ogni giorno con entusiasmo”. Sulla mancanza degli ultras: “Per noi l’ideale sarebbe avere sempre avere i nostri tifosi accanto. Siamo stati fortunati a vivere già al ‘Tardini’ una bella atmosfera, nonostante il caldo e il ferragosto. La loro energia ci aiuterà sempre ad avere le migliori prestazioni possibili”. Sulla possibilità di accontentarsi del pareggio: “Mi concentro sulla prestazione. Poi quello che ci porta la vita non si sa mai, il calcio è imprevedibile. Noi proveremo a vincere. Noi possiamo solo preparare al meglio alla gara, per il resto non possiamo influenzare niente”.

Foto: Instagram Cuesta