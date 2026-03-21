Cuesta: “Io sono il primo responsabile, per la salvezza servono punti e ora dobbiamo farli”

21/03/2026 | 17:54:19

Cuesta ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Parma contro la Cremonese: “Accettiamo ciò che pensano i tifosi, tutti vogliamo migliorare. So che saranno con noi. In queste trenta partita ci sono state anche cose positive e nel presente dobbiamo alzare il livello. Io per primo. Mi prendo io per primo la responsabilità. I ragazzi non danno niente per scontato. L’obiettivo non è raggiunto e bisogna fare punti. Ci sono cose che vanno lavorate, non credo dipendesse dall’atteggiamento. Suzuki recuperato? Sì, altrimenti non sarebbe stato schierato. Non poteva far nulla sul gol. Non siamo riusciti ad attaccare nel primo tempo e non siamo stati bravi a recuperare la palla in pressione alta. Questo ci ha portato a difendere di più”.

Foto: Instagram Cuesta