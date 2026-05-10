Cuesta: “Il Parma merita rispetto. Non capisco il fallo su Pellegrino, potevamo fare il terzo gol”

10/05/2026 | 20:31:52

L’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma: “Sono orgoglioso dei ragazzi e della loro prestazione. Penso che sia ovvio ciò che è successo. Lo ha visto tutta Italia. Io sono onesto, anche contro il Napoli ho detto non ci fosse niente. Penso che Parma meriti rispetto, è uno dei club più importanti d’Italia. C’è una dinamica molto ovvia dal nostro vantaggio in poi, non solo in occasione dei gol della Roma, anche il fallo fischiato a Pellegrino in ripartenza. Mi piacerebbe sapere cosa ha fischiato. Noi potevamo andare in porta a fare gol”.

Foto: Instagram Cuesta