Cuesta: “Il Cagliari riflette i valori di Pisacane. Circati? Un orgoglio per il suo Paese e per noi”

12/09/2025 | 13:03:42

In vista della 3ª giornata di Serie A, il tecnico del Parma, Carlos Cuesta ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra il Cagliari e i gialloblù. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore dei crociati: “Dal Cagliari mi aspetto una squadra molto organizzata e dalle idee chiare. La squadra rispecchia i valori e l’idea di gioco di Pisacane. Una squadra che esprime al massimo la verticalità e la ricerca degli spazi. Sicuramente sarà una partita difficile”. Su Circati: “È tornato felice e orgoglioso, con tanta voglia di essere qua con noi, ma soprattutto con la felicità di aver rappresentato il suo Paese e di essere stato uno dei capitani più giovani. È un orgoglio anche per noi. Volevamo averlo il prima possibile ma è importante anche per noi questa sua esperienza”. Sulle possibili novità: “Portiamo la stessa metodologia e la stessa identità. Abbiamo provato a sviluppare di più quella linea guida. Non abbiamo avuto così tanto tempo alla fine. Abbiamo pure giocato contro l’Entella, non abbiamo avuto tanto tempo per preparare. Abbiamo avuto anche alcuni problemi fisici. Dunque anche questa settimana è stata un misto tra il nostro percorso di crescita e la preparazione della partita”. Sul piano anti-Cagliari: “A Cagliari mi aspetto che dovremo essere bravi a giocare la nostra partita ma anche a giocare la gara che vogliono loro. Dobbiamo cercare di portare la partita a favore nostro”.

Foto: Instagram Cuesta