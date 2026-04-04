Cuesta: “Ho rivisto un buon Parma. Eravamo in controllo, peccato per il gol subito”

04/04/2026 | 23:19:59

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara pareggiata contro la Lazio.

Le sue parole: “Secondo me è stata una prestazione di alto livello, non era facile dopo due sconfitte pesanti con prestazioni non al nostro livello. La reazione è stata giusta a livello di spirito e di qualità di gioco, sia offensivo che difensivo. Abbiamo avuto la partita sotto controllo nel primo tempo, lo abbiamo perso nel secondo perché perdevamo presto il possesso del pallone e ci siamo abbassati più rispetto al primo tempo. Sicuramente potevamo fare meglio sull’occasione del gol, ma prendiamo il punto per muovere la classifica. Sapevamo di venire in uno stadio dove la Lazio ha fatto benissimo battendo avversari di altissimo livello, c’è rammarico perché abbiamo fatto tante cose per portare a casa la vittoria. Dobbiamo migliorare per arrivare alla partita di domenica a Napoli ed essere nuovamente competitivi”.

Foto: sito Parma