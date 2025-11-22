Cuesta: “Guaita? Siamo certi che aggiungerà valore sia in campo che fuori. Sentiamo che è la scelta più giusta”

22/11/2025 | 13:31:45

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Guaita? Si è appena inserito e sarà con noi domani. Adesso deve adattarsi al nostro ambiente, ha già fatto il suo primo allenamento. Siamo certi che aggiungerà valore sia in campo che fuori, la sua esperienza può aiutare. Deve essere un valore aggiunto. Che significato ha questo Verona-Parma? Abbiamo fatto due settimane di lavoro intenso. Affrontiamo una partita che sarà dura, una squadra che ha esperienza. Dovremo essere precisi a leggere i momenti della partita. Quanto ha influito il fatto che Guaita sia spagnolo? Zero! In questo caso il mercato era limitato, la società ha fatto un grande sforzo per essere tutti nella stessa direzione ed essere competitivi in ogni momento. Abbiamo sfruttato questa opportunità per alzare il livello. Dentro queste possibilità sentiamo che Vicente fosse la scelta più giusta, per l’esperienza e le qualità tecniche”.

Foto: Instagram Cuesta